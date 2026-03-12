Il violinista Danilo Rossi nella prima dell’opera di Nigro voluta dalla Form

Il violinista Danilo Rossi si esibirà questa sera alle ore 20 in occasione del concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, che ha scelto di eseguire l’opera di Nigro nella prima rappresentazione. Rossi assumerà contemporaneamente i ruoli di direttore e solista, portando sul palco le sue capacità artistiche. L’evento si svolge in un contesto musicale di rilievo e coinvolge un pubblico appassionato.

Arriva un fuoriclasse assoluto per il nuovo concerto dell' Orchestra Filarmonica Marchigiana. E' il violista Danilo Rossi, impegnato nel doppio ruolo di direttore e solista oggi (ore 20.30) nell'Aula Magna dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona, domani (ore 21) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo e sabato (ore 21) al Teatro Giacconi di Chiaravalle. Al suo fianco, il giovane violinista Ulisse Mazzon, vincitore del Premio Postacchini 2025. Danilo Rossi è stato la Prima viola solista dell'Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala per 36 anni; superò il concorso appena diplomato, divenendo il più giovane strumentista nella storia del Teatro milanese ad aver ricoperto tale ruolo.