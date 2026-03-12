il vino diventa esperienza culturale

Negli ultimi anni, la narrazione sul vino si è arricchita di nuovi aspetti, superando i tradizionali focus su vitigno, territorio e tecnica. La comunicazione si è evoluta includendo pratiche, storie e contesti culturali legati alla produzione e alla degustazione. Questo cambiamento riflette una volontà di mostrare il vino come parte integrante di un patrimonio culturale più ampio, andando oltre la semplice descrizione organolettica.

Per anni la comunicazione del vino si è costruita attorno a pochi elementi ricorrenti: vitigno, territorio, tecnica. Un lessico necessario per spiegare il prodotto, meno efficace nel raccontarne il senso. Oggi quel modello mostra i suoi limiti. I mercati sono più complessi, la competizione internazionale più serrata e il pubblico più attento ai valori che un brand rappresenta. Il vino resta un prodotto identitario, ma deve essere raccontato dentro un sistema più ampio fatto di relazioni, cultura e visione imprenditoriale. «Per molto tempo la comunicazione del vino si è concentrata soprattutto sul prodotto. Vitigno, territorio, tecnica. Oggi questo non è più sufficiente» spiega Elena Lenardon, marketing manager e consulente strategica che da oltre vent’anni lavora tra wine, food e hospitality. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

