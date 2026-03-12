Il Villino delle Fate | la fiaba di Coppedè a Roma

Nel quartiere Coppedè di Roma si trova il Villino delle Fate, un edificio caratterizzato da dettagli artistici che richiamano un mondo fiabesco. Situato tra via Tagliamento e corso Trieste, questo piccolo complesso architettonico si distingue per le sue forme e decorazioni insolite. La struttura, meno conosciuta rispetto ad altri monumenti della zona, rappresenta un esempio di stile eclettico e ricco di ornamenti.

Tra le strade silenziose del quartiere Coppedè, nascosto tra via Tagliamento e corso Trieste, sorge un piccolo universo architettonico che sembra uscito da una fiaba. Il Villino delle Fate, complesso di tre edifici uniti, rappresenta la massima espressione visionaria dell’architetto Gino Coppedè, offrendo un rifugio lontano dal caos monumentale della Capitale. Questa costruzione unica, situata vicino a Piazza Mincio, mescola stili diversi per creare un luogo dove l’arte diventa pietra vivente. L’atmosfera qui è diversa dal resto della città: non si tratta di un semplice insieme di case, ma di un racconto simbolico inciso sulle facciate. Ogni dettaglio, dagli archi enormi alle torri medievali, contribuisce a questa magia urbana che attira visitatori curiosi di scoprire angoli inattesi di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Villino delle Fate: la fiaba di Coppedè a Roma Articoli correlati Quartiere Coppedè: il lato magico e inquietante di Roma che pochi conosconoA Roma, a pochi passi da piazza Buenos Aires c’è un luogo che sembra sempre sospeso tra i colori del sogno e l’abisso dell’incubo. Natale di Notte 2025: a Battipaglia la magia delle luci, dei folletti e delle fateDall’8 dicembre all’11 gennaio la città si trasforma in un villaggio natalizio a cielo aperto tra mercatini, musica, spettacoli e solidarietà Dall’8...