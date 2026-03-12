il tuo sito wordpress vive solo nel browser senza hosting e dominio

Un sito WordPress può essere utilizzato direttamente nel browser senza bisogno di hosting o di un dominio registrato. Chi lavora sulla piattaforma può creare contenuti, installare plugin e configurare strumenti senza dover affrontare procedure di registrazione o pagamenti. In questo modo, l’intera attività si svolge in modo semplice e immediato, senza coinvolgere aspetti tecnici o costi aggiuntivi.

Immagina di aprire un sito, scrivere contenuti, installare plugin e costruire strumenti, tutto senza registrarti, senza pagare un hosting e senza comprare un dominio. È ciò che permette my.WordPress.net, il nuovo servizio che trasforma WordPress in un ambiente di lavoro personale, accessibile interamente dal browser e invisibile al resto del mondo. Il sito esiste solo sul tuo computer e scompare se i dati del browser vengono cancellati. Il servizio si basa su WordPress Playground, progetto open source che consente di installare WordPress su qualsiasi dispositivo con un solo clic. Accedendo a my.WordPress.net, WordPress si avvia direttamente nel browser. 🔗 Leggi su Billipop.com

