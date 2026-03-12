il tumore al pancreas subdolo e aggressivo ecco come riconoscerlo

Il tumore al pancreas è uno dei più difficili da individuare e ha una natura molto aggressiva. Questa diagnosi rappresenta una sfida, perché i sintomi spesso si manifestano in modo poco chiaro o tardivo. Medici e ricercatori continuano a studiare per migliorare i metodi di rilevamento precoce, ma al momento resta uno dei tumori più complessi da affrontare.

AGI - "Il tumore al pancreas è tra i più aggressivi e difficili da diagnosticare". Lo ha detto Paolo Tralongo, presidente Cipomo oltre che direttore del dipartimento di oncologia dell'ospedale di Siracusa, a margine del 30esimo congresso del Cipomo, commentando la scomparsa di Enrica Bonaccorti. In Italia si stimano ogni anno circa 13-14 mila nuovi casi e la malattia rappresenta una delle principali cause di morte per tumore nei Paesi occidentali. Tumore al pancreas: dolore addominale o alla schiena i campanelli d'allarme . "I sintomi sono spesso poco specifici e possono comparire solo quando il tumore è già in fase avanzata.

