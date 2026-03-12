Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e scrittrice, è deceduta a 76 anni dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas nell’estate del 2025. La sua scomparsa ha riportato al centro dell’attenzione il cancro pancreatico, considerato uno dei tumori più aggressivi. La notizia ha suscitato discussioni sulla malattia e sulla sua diffusione tra le persone note.

La morte di Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi a 76 anni dopo la diagnosi di cancro al pancreas avuta nell’estate del 2025, ha riportato l’attenzione pubblica su una delle patologie oncologiche più temute. La conduttrice televisiva, volto molto popolare della TV italiana tra gli anni Ottanta e Novanta, aveva raccontato negli ultimi mesi il proprio percorso di cura, spiegando che la neoplasia non era ancora operabile e che avrebbe dovuto proseguire con la chemioterapia. Purtroppo non ha fatto in tempo. Tumore al pancreas: perché è tra i più aggressivi. Il cancro al pancreas rappresenta oggi una delle neoplasie più difficili da trattare. Il pancreas è un organo profondo dell’addome e proprio questa posizione rende complessa sia la diagnosi precoce sia l’intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il tumore al pancreas che ha colpito Enrica Bonaccorti: perché è uno dei più aggressivi

