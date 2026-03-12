Il teatro Pirandello scosso dai ritmi latinoamericani | danze e musica accendono la festa del Mandorlo

Il teatro Pirandello si è riempito completamente, con le luci che hanno illuminato la platea e un’atmosfera vibrante creata da musiche e danze di ispirazione latinoamericana. La serata ha visto protagonisti artisti che hanno portato sul palco ritmi vivaci e performance coinvolgenti, attirando l’attenzione del pubblico fin dall’inizio. La festa si è svolta in un clima di entusiasmo e movimento, con il teatro che ha vibrato sotto i suoni e le coreografie.

Applaudi e sala gremita per "America Latina Folk", lo spettacolo che ha portato sul palco i gruppi di Perù, Messico e Colombia davanti alle autorità cittadine e al pubblico delle grandi occasioni Teatro Pirandello gremito in ogni ordine di posto, luci accese sulla platea e un'energia che ha conquistato dalle prime note. Il mercoledì della Sagra ha portato nel cuore di Agrigento ritmo e colori con lo spettacolo "America Latina Folk", uno degli appuntamenti più attesi del programma del Mandorlo in Fiore. Sul palco si sono alternati i gruppi folkloristici provenienti da Perù, Messico e Colombia, protagonisti di una sequenza di danze e musiche tradizionali come un viaggio attraverso le culture del continente sudamericano.

