Il Team Frigerio Viaggi–SlopLine di Giussano ha ottenuto due vittorie a Copiano grazie a Paolo Cavalleri e Francesco Moruzzi, che si sono imposti sul rettifilo d’arrivo. I due atleti hanno dominato la gara, portando a casa due successi consecutivi per il team. La doppietta rafforza i risultati ottenuti nelle ultime competizioni e conferma la buona forma dei corridori.

Ancora una doppietta per i colori del Team Frigerio Viaggi–SlopLine di Giussano. Le ultime soddisfazioni portano la firma di Paolo Cavalleri e Francesco Moruzzi che a Copiano hanno imposto la loro legge sul rettifilo d’arrivo. Una scena che si ripete settimana dopo settimana e che vede gli atleti di Giancarlo Frigerio costantemente un passo avanti rispetto agli avversari. Non si ferma la striscia vincente del team di Giussano, già a quota sei in questo avvio di stagione. A Copiano è dunque Cavalleri a sprintare sul gruppo compatto e davanti al compagno di squadra Gianni Coppola che grazie alla seconda posizione completa la giornata di festa per il sodalzio brianzolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Team Frigerio fa festa con i trionfi di Cavalleri e Moruzzi

