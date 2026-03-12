Il Suono e la Parola 2026 Francesco con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi al Verdi

Il Suono e la Parola 2026 si prepara a tornare con un evento speciale al teatro Verdi, dove saranno presenti Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, si terrà dal 15 aprile al 30 maggio. Per ora, è stato annunciato solo questo appuntamento, mentre il calendario completo verrà svelato nei prossimi mesi.

In attesa di presentare il calendario completo dell'undicesima edizione, in programma dal 15 aprile al 30 maggio 2026, la rassegna "Il Suono e la Parola. Primavera tra letteratura, musica e teatro" annuncia uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: lo spettacolo "Francesco" con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi, in programma sabato 30 maggio al Teatro Verdi di Padova. La rassegna è promossa dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la direzione artistica di Maurizio Camardi e l'organizzazione della Scuola di Musica Gershwin.

Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi all'Augusteo con "Francesco"Lunedì 23 febbraio, alle ore 21, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi protagonisti al teatro Augusteo di Napoli con FRANCESCO (Testi scritti da Aldo...

Il Suono e la Parola 2026, Francesco con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi al VerdiSul palco il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, il cantautore e musicista Angelo Branduardi e il pianista Fabio Valdemarin conducono il pubblico in un viaggio tra le molte anime di Francesco. padovaoggi.it

Reazioni e polemiche: la replica di Sal Da Vinci alle parole di Aldo CazzulloSal Da Vinci ha reagito pubblicamente alle parole di Aldo Cazzullo sul suo brano vincitore di Sanremo 2026, invitando i fan a non alimentare le polemiche e preparandosi a ricevere la Medaglia della Ci ... notizie.it

Mentre la critica intellettuale, con Aldo Cazzullo in prima linea, che aveva associato il successo di Sal Da Vinci alla "colonna sonora di un matrimonio della camorra", Morgan rompe il coro e ne difende la vittoria a Sanremo 2026, nobilitandone la struttura armo - facebook.com facebook

Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, contro la musica di Sal Da Vinci I cantanti napoletani cosa ne pensano Ce ne parlano @AlexSortino e Marco Fubini #LeIene x.com