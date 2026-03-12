Il sodalizio degli sportivi dedica la serata sociale di marzo alle donne L’ex calciatrice Pignagnoli al Panathlon

Il Panathlon Club Forlì organizza ogni marzo una serata dedicata alle donne, come da tradizione. Quest'anno, l'evento si svolge al Panathlon e vede la partecipazione dell’ex calciatrice Pignagnoli. La serata ha un carattere sociale e si concentra sulle iniziative rivolte alle donne nel mondo dello sport. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati e si svolge in una cornice informale.

Anche quest’anno, come da tradizione, il Panathlon Club Forlì dedica la serata sociale del mese di marzo alle donne. Stasera alle 20.30 nel salone ‘Aurora’ di Palazzo Albicini (corso Garibaldi 80), la presidente Marilena Rosetti accoglierà infatti Alice Pignagnoli, calciatrice e dirigente sportiva molto nota, che dialogherà con il nostro giornalista Stefano Benzoni. Pignagnoli nel 2010 si è laureata in Scienze della Comunicazione presso la Iulm di Milano ed è madre di due figli. Nel 2023 ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo ‘Volevo solo fare la calciatrice’, in cui racconta il suo percorso di lotta ed emancipazione sia nella vita che nella propria carriera calcistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il sodalizio degli sportivi dedica la serata sociale di marzo alle donne. L’ex calciatrice Pignagnoli al Panathlon Articoli correlati Una serata dedicata alle donne nello sport: Alice Pignagnoli ospite del Panathlon ForlìScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Anche quest'anno,... Leggi anche: Aversa, Premio Donne per le Donne: serata di gala il 9 Marzo al Teatro Cimarosa