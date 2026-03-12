Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare, ha raccontato di aver assistito al furto subito da sua moglie in metropolitana a Milano. Ha aggiunto che, secondo lui, i responsabili sarebbero stati nuovamente presenti il giorno dopo. In un messaggio pubblico, ha invitato a votare sì al Referendum. La sua dichiarazione è stata resa nota recentemente e riguarda un episodio personale avvenuto nella città.

“Poco fa qui a Milano hanno derubato mia moglie”. Inizia così uno sfogo di Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare. Il politico si è lamentato sui suoi profili social raccontando del furto subito dalla moglie in metropolitana a Milano e facendo un’associazione particolare. “Se anche i malviventi fossero stati sorpresi dalle forze dell’ordine, non avrebbero fatto un giorno di galera – ha spiegato – Votate sì al Referendum”. Quindi in un post ha “spiegato” il suo ragionamento: “Non ditemi che non c’entra nulla. Sì, formalmente non c’entra nulla, ma esistono i rapporti di forza nel Paese e nella metro ci va il popolo, che è preda di delinquenti di varia origine, ultra protetti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il singolare ragionamento di Marco Rizzo: “Hanno derubato mia moglie in metro, se li beccano il giorno dopo sono di nuovo lì. Votate sì al Referendum”

Articoli correlati

La furia di Marco Rizzo: “Hanno derubato mia moglie. Votate Sì al referendum e non ditemi che non c’entra…”Marco Rizzo sceglie un intervento social a sorpresa per annunciare il suo Sì al referendum sulla Giustizia.

Leggi anche: "Mia moglie derubata in metro, non faranno un giorno di galera. Votate sì": lo sfogo di Marco Rizzo dopo il furto a Milano

Tutti gli aggiornamenti su Marco Rizzo

Marco Rizzo: L'Ue multa un agricoltore di 600.000 euro perché produce troppo latte. Ha perso tuttoIl leader di Democrazia Sovrana e Popolare, Marco Rizzo, torna a puntare il dito contro l’Unione Europea. In un video circolato sui social, l’ex segretario del Partito Comunista denuncia il caso — ... affaritaliani.it

Marco Rizzo sfila a Vannacci la bersagliera di Varese Stefania Bardelli. Un duro colpo per il vice di SalviniMarco Rizzo verso l'ex Bersagliera di Vannacci l'obiettivo è costruire un fronte per la sovranità e la pace, insieme al popolo contro i partiti ormai venduti a Bruxelles La rottura si è consumata. affaritaliani.it