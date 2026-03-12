Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi con il gruppo e ha segnato durante la sessione odierna alla Continassa. La squadra si prepara per le prossime partite, mentre si discute ancora del possibile rinnovo contrattuale dell’attaccante. La presenza del giocatore in allenamento rappresenta un segnale chiaro sulla sua condizione fisica e sulla continuità nel progetto tecnico della squadra.

Mentre la Continassa si interroga sul futuro assetto offensivo, un segnale nitido arriva direttamente dal campo d’allenamento: Dusan Vlahovic è tornato a respirare il clima del gruppo. Il centravanti serbo, reduce da un calvario fisico durato oltre tre mesi e mezzo, ha bagnato il suo primo allenamento integrale con una rete di testa su cross dalla destra. Un gesto tecnico che, pur nel contesto di una partitella, assume un valore simbolico pesantissimo: i riflettori sono nuovamente accesi sul terminale principe della Juventus, pronto a riprendersi il centro della scena proprio nel momento in cui il club accelera per blindare il suo futuro. Verso l’Udinese: il countdown per il rientro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il ritorno del nove: Vlahovic segna in gruppo e vede il rinnovo bianconero

