il regime nasconde la guida fratturata

Il regime mantiene nascosta la condizione della Guida, che non si è ancora mostrata pubblicamente. Secondo le dichiarazioni degli ayatollah, la Guida ha subito una frattura al piede e contusioni al volto. Khamenei jr non si è presentato in pubblico e le ragioni ufficiali fornite sono legate alle sue condizioni fisiche. La sua assenza continua a generare incertezze tra la popolazione.

Khamenei jr deve ancora mostrarsi al popolo. La spiegazione degli ayatollah: «Si è rotto un piede e ha contusioni al volto». Dall’Ue sanzioni contro funzionari e organizzazioni (ma non c’è Mojtaba). Teheran avverte: possiamo affondare le navi Usa. Una gigantesca esplosione ha illuminato il cielo sopra Qom nel pomeriggio di ieri, mentre la campagna militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran continuava a intensificarsi. L’offensiva ha colpito diversi centri del Paese e segna una nuova fase del conflitto, mentre all’interno della Repubblica islamica cresce l’incertezza sulla reale tenuta del potere. Uno degli attacchi più pesanti ha interessato la città di Tabriz, nel Nord-ovest dell’Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info

