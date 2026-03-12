Il programma del BIF&ST 2026 è pieno di novità!

Ieri si è svolta la conferenza stampa di apertura del BIF&ST 2026, la diciassettesima edizione del Bari International Film e Tv Festival. L’evento si svolgerà dal 21 al 28 marzo e il programma di quest’anno introduce diverse novità. Alla presentazione hanno partecipato gli organizzatori che hanno illustrato le principali novità in programma e le date della manifestazione.

Si è tenuta ieri, 11 marzo, la conferenza stampa inaugurale per la diciassettesima edizione del Bari International Film e Tv Festival, che si terrà dal 21 al 28 marzo di quest'anno. Tra gli ospiti che sono intervenuti erano presenti Anna Maria Tosto, la Presidente Fondazione Apulia Film Commission, che dall'anno scorso è diventare il produttore ufficiale del festival; Antonio Decaro, Presidente Regione Puglia; Vito Leccese, Sindaco di Bari, e Oscar Iarussi, Direttore artistico del Bif&st. Il Bari International Film e Tv Festival è un evento della Regione Puglia, fatto da pugliesi, realizzato per esprimere un'identità specifica, ma anche di instaurare un dialogo con diverse culture, religioni e forme d'arte; d'altronde, come disse Franco Cassano, " esiste un sud soggetto ", un sud lontano dagli stereotipi.