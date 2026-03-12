Il prezzo del gasolio è alle stelle | Non sostenibile per il trasporto

Il prezzo del gasolio è salito in modo significativo, rendendo difficile per le imprese di trasporto persone e del turismo continuare le proprie attività senza problemi. Confesercenti Pistoia evidenzia come questa situazione abbia causato una crisi tra le aziende del settore, che si trovano a dover affrontare costi sempre più elevati. La situazione ha generato preoccupazione tra gli operatori locali.

È allarme per l’impennata dei carburanti. Confesercenti Pistoia segnala la grave crisi provocata dai rincari per le imprese del trasporto persone e del turismo nella provincia. Il prezzo del gasolio ha infatti superato i 2,05 euro al litro, con incrementi insostenibili per Ncc, bus e vetture, specialmente in vista della stagione turistica. "In assenza di correttivi, l’attuale livello dei prezzi rende economicamente insostenibile l’erogazione dei servizi, soprattutto per quelle aziende vincolate da contratti a tariffa fissa o a lungo periodo – si legge in una nota –. Il settore turistico-alberghiero e distribuzione carburanti di Pistoia è particolarmente colpito, con ricadute su occupazione e competitività locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

