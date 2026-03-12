Il ponte sul Nure riaprirà il 19 marzo | lavori in via di ultimazione

Il ponte sul Nure sarà riaperto al traffico il 19 marzo, dopo un intervento di manutenzione iniziato il 15 settembre. La data è stata comunicata nel pomeriggio del 12 marzo durante una riunione del Comitato Operativo Viabilità in prefettura, che ha concluso le operazioni di lavori straordinari. La riapertura segna la fine di un periodo di chiusura temporanea per il ponte.

Il ponte sul Nure riaprirà il 19 marzo. La data di riapertura è stata resa nota nel pomeriggio del 12 marzo in prefettura durante una riunione del Comitato Operativo Viabilità a conclusione lo dell’intervento di manutenzione straordinaria avviato lo scorso 15 settembre. Gli interventi di manutenzione mirati al ripristino conservativo dell’opera che hanno reso necessaria l’interdizione al traffico del tratto sono infatti in via di ultimazione. L’opera è stata realizzata nel 1838 ed è costituita da quattro pile in alveo e da cinque arcate in muratura. La struttura originale è stata integrata in epoca recente da un cordolo realizzato in calcestruzzo armato a sbalzo (cioè, che sporge dalla struttura del ponte e sostenuto da struttura interna) su entrambi i lati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Riaprirà entro metà marzo il Ponte sul Nure. Dopo i lavori saranno mantenute 27 fermate ferroviarie

Ponte sul Nure, Anas: «I lavori proseguono nel rispetto del cronoprogramma»

