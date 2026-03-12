Il Parlamento europeo ha approvato con 367 voti favorevoli, 166 contrari e 84 astensioni il Rapporto della Commissione Hous, una relazione che fornisce raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri per affrontare l’aumento dei prezzi delle case e la scarsità di alloggi accessibili. La decisione si basa sulla relazione e sulle proposte contenute nel documento.

Il Parlamento europeo con 367 voti favorevoli, 166 contrari e 84 astensioni ha approvato il Rapporto della Commissione Hous, una relazione che contiene le raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri per affrontare l’aumento dei prezzi delle case e la carenza di alloggi accessibili. Il rapporto parte da una constatazione condivisibile: milioni di cittadini europei vivono in condizioni abitative precarie. Negli ultimi anni i canoni di locazione sono aumentati in media di oltre il 30%, con una incidenza sui redditi del 40%, mentre la disponibilità di abitazioni pubbliche continua a diminuire. Una situazione che si abbatte soprattutto su giovani, famiglie e persone vulnerabili, afflitte da una povertà strutturale, anche quando lavorano, rendendo difficile l’accesso alla casa e aggravando disuguaglianze sociali già profonde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Piano casa europeo è una profonda delusione

Articoli correlati

Fiducia infranta: Alba Parietti spiega come l’inganno ferisca più della delusione e crei una profonda crisi interiore.Alba Parietti ha condiviso sui suoi canali social una riflessione intima e potente sulla natura della rabbia, individuandone la radice non nella...

Leggi anche: Accorpamenti decisi. Stati d’animo diversi tra senso di responsabilità e delusione profonda

RIENTRARE NELLA STORIA E POI

Contenuti utili per approfondire Piano casa

Temi più discussi: Casa, il Parlamento Ue approva il primo piano per contrastare la crisi abitativa: incentivi, tetto agli affitti brevi (e social housing); Piano Casa, rinviato il primo decreto da 950 milioni di euro; Piano Casa 2026, cosa prevede il provvedimento che ancora non arriva in Cdm; Caro affitti, missione Europa. Arriva il piano casa da 375 miliardi per affrontare la crisi abitativa.

Affitti alle stelle e 10 milioni di case mancanti: il piano europeo per l’emergenza abitativaIl Parlamento europeo approva il primo rapporto sulla crisi abitativa: permessi edilizi in 60 giorni, incentivi fiscali per la prima casa, più edilizia sociale, stretta sugli affitti turistici, misure ... panorama.it

Piano casa, sì dell’Europarlamento. E arriva un’appendice su misura in 10 punti per l’ItaliaLa presidente della commissione speciale per la crisi abitativa Irene Tinagli: Salvini batta un colpo STRASBURGO – Accelerazione delle procedure di rilascio dei permessi di costruzione, contenimento ... repubblica.it

Piano casa, sì dell’Europarlamento. E arriva un’“appendice” su misura in 10 punti per l’Italia - la Repubblica x.com