Il Pd dopo il confronto stila il programma per la Fiorenzuola di domani

Dopo l’evento pubblico intitolato “Fiorenzuola Visione Futura”, il Circolo del Partito Democratico ha condiviso sui social i dettagli dell’incontro, che ha presentato le proposte per il futuro della città. Il partito ha quindi preparato un programma basato sui temi discussi durante l’assemblea, con l’obiettivo di delineare le priorità e gli interventi previsti per i prossimi anni.

Dopo la presentazione pubblica di "Fiorenzuola Visione Futura", il percorso promosso dal Circolo del Partito Democratico prosegue con la pubblicazione sui social dei contenuti dell'incontro che ha illustrato la proposta programmatica per il futuro della città. Il lavoro nasce da due anni di.