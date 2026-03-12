Il papà massacra di botte la mamma con un tubo il figlioletto di 9 anni la salva

Nella serata di martedì 10 marzo a Castiglione delle Stiviere, un bambino di 9 anni ha chiamato il 112, piangendo e chiedendo aiuto, per segnalare che il padre stava percuotendo la madre con un tubo. La telefonata ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che si sono recate sul posto. Il bambino ha raccontato di aver assistito a una lite violenta tra i genitori.

La disperazione e la paura di un bambino hanno fatto scattare l’allarme ai carabinieri. Nella serata di martedì 10 marzo, a Castiglione delle Stiviere, un bimbo di 9 anni ha chiamato il 112: piangeva e chiedeva aiuto, raccontando che il padre stava percuotendo la mamma con un tubo mentre lei urlava. L’operatore della centrale operativa, senza perdere tempo, ha raccolto le informazioni e ha inviato immediatamente una pattuglia della Stazione locale, già impegnata in un servizio di controllo del territorio. Sul posto i militari hanno trovato il piccolo di 9 anni e il fratellino di 4 anni, testimoni oculari dell’aggressione. La donna, una 30enne di nazionalità marocchina, è stata picchiata dal marito 37enne, anch’egli marocchino e già affidato in prova ai servizi sociali. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

