Il paese è pronto a colorarsi di verde per il ‘Patrick’s Day’

A Torre San Patrizio, la comunità si prepara a celebrare il ‘Patrick’s Day’ con iniziative incentrate sul colore verde, in occasione della festa dedicata al santo patrono. L’evento si svolgerà nelle strade del paese, coinvolgendo residenti e visitatori in un’atmosfera di festa e tradizione. La giornata prevede diverse attività che riflettono la celebrazione del patrono e delle sue tradizioni.

La comunità di Torre San Patrizio è pronta a colorarsi di verde per festeggiare il santo patrono San Patrizio con il tradizionale ‘Patrick’s Day’. Una festa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, e con il patrocinio della Regione Marche e dall’ Ambasciata d’Irlanda in Italia giunta quest’anno all’ottava edizione. Oltre al calendario religioso, la Pro loco ha organizzato presso il campo parrocchiale in via Oliva, dove è stata attrezzata una struttura coperta e riscaldata, una festa che per sei giorni richiamerà la popolazione del paese e tanti ospiti del territorio per gustare birra, piatti locali, ma soprattutto di trascorrere in allegria le serata ascoltando musica in compagnia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

