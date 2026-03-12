Il Milan ha riaperto il campionato? Fattore calendario e i vantaggi dell’Inter

Il Milan ha vinto il derby, portandosi a pochi punti dall'Inter e riaprendo così la corsa scudetto a dieci giornate dalla fine del campionato di Serie A. La partita si è conclusa con un risultato che ha riacceso l'interesse per la lotta al titolo, mentre il calendario e i vantaggi dell’Inter continuano a essere analizzati nelle trasmissioni sportive. La situazione resta incerta e ancora da seguire nel dettaglio.

Con la vittoria nel derby, può il Milan aver riaperto il campionato di Serie A a 10 giornate dalla fine? L'ultima puntata de 'La Tripletta' Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 1-0, il derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu nell'ultimo turno di campionato, riducendo a 7 i punti di distanza dai nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A. Si sono riaperti i giochi Scudetto? Ne hanno parlato nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', analizzando i vantaggi della capolista e le difficoltà dei rossoneri 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

