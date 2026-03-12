Il messaggio dall' amica che chiede aiuto e il consigliere comunale che sventa la truffa

Un’amica di lunga data invia un messaggio chiedendo aiuto per anticipare dei soldi del dentista, promettendo di restituirli la sera stessa. Poco dopo, un consigliere comunale interviene e riesce a sventare una truffa, impedendo che l’amica venga ingannata da qualcuno che si spaccia per lei e cerca di ottenere denaro con una falsa richiesta.

Un messaggio sul cellulare. A mandarlo un’amica di vecchia data che gli chiede una cortesia: anticiparle i soldi del dentista, poi la sera stessa sarebbe passata da lui per riconsegnargli la somma. Ma Claudio Trenta, consigliere comunale di Barlassina, non ci casca. O meglio ci sta un po’ al gioco per poi rispondere in modo piccato così da svelare la truffa. “Il messaggio mi è arrivato da un indirizzato clonato di una persona che conosco personalmente - spiega Trenta -. Mi ha chiesto ti anticiparle 740 euro perché doveva pagare subito il dentista e aveva problemi con la sua carta di credito”. Il consigliere di minoranza ha capito subito che c’era puzza di bruciato, ma ha deciso di vederci chiaro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

