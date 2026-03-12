Il maxi raduno dei ‘cento giorni’ | In 10mila a ballare al Cocoricò

A Rimini, in una serata di marzo, circa diecimila persone si sono radunate al Cocoricò per il maxi raduno dei ‘cento giorni’. La festa, organizzata per celebrare i cento giorni prima dell’esame di maturità, ha attirato studenti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi giovani che hanno ballato e condiviso il momento di festa.

Rimini, 12 marzo 2026 – I maturandi stanno vivendo una settimana di festa, fra applausi e polemiche. La festa dei 100 giorni alla maturità è una tradizione degli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori italiane e si celebra quando mancano esattamente cento giorni all'esame di Stato. Segna simbolicamente l'inizio del conto alla rovescia verso la fine della scuola ed è spesso ricordata con viaggi, feste o riti scaramantici. L'origine risale all'Ottocento nell'Accademia Militare di Torino: verso il 1840 i cadetti iniziarono a contare i giorni mancanti alla fine del corso, celebrando in particolare i 'cento giorni' finali. Nel corso del Novecento questa usanza uscì dall'ambiente militare e si diffuse tra gli studenti delle scuole superiori civili, diventando una tradizione studentesca.