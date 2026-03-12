Il marchio Spal finisce all’asta Che fa Fabbri?

Il marchio della squadra di calcio Spal è stato messo all’asta e si attende una risposta dal Comune. Un’interpellanza è stata presentata al sindaco e all’assessore per chiedere se il Comune intende partecipare alla procedura di vendita. La vicenda coinvolge direttamente le istituzioni locali e le modalità con cui si procederà. La questione rimane aperta fino a ulteriori sviluppi ufficiali.

"Interpellanza al sindaco e all' l'assessore per sapere se il Comune prenderà parte all'asta giudiziale dei beni biancoazzurri fissata per il 14 aprile con l'obiettivo minimo di acquisire il marchio 'Spal Foundation' e la titolarità della Fondazione Spal", a presentarla è stato Davide Nanni, consigliere comunale del gruppo Pd Ferrara. Che chiede di sapere "se il Comune di Ferrara intenda acquisire anche la titolarità del marchio Stadio Paolo Mazza, essendo già proprietario dello storico immobile ed abbia interesse a partecipare – anche in concorso con soggetti terzi – alla trattativa privata di acquisto del marchio Spal, dando seguito alle rassicurazioni espresse in consiglio comunale dall'assessore Carità la scorsa estate.