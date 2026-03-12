Il Manchester United occhio alla trasferta estiva per Federico Dimarco

Il Manchester United sta monitorando la possibile trasferta estiva di Federico Dimarco. La notizia è stata diffusa da un sito inglese che si occupa di aggiornamenti sul calcio internazionale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma il club ha mostrato interesse per il difensore italiano. La situazione rimane in evoluzione e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Manchester United è molto interessato a ingaggiare il difensore dell’Inter, Federico Dimarco. Il 28enne è in forma sublime in questa stagione e ha registrato 22 contributi. Si è affermato come uno dei migliori terzini in circolazione e il Manchester United è pronto a pagare un premio per lui. Anche il Liverpool è interessato a Dimarco. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Piano del Manchester United per Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

