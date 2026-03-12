Il governo ha deciso di non partecipare alla Biennale d'arte in Russia, portando il ministro della Cultura a chiedere le dimissioni di Tamara. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni nel mondo culturale. La polemica si concentra sulla posizione del governo e sulle conseguenze di questa scelta. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Al punto da spingere il ministro della Cultura Alessandro Giuli a chiedere le dimissioni di Tamara Gregoretti, la rappresentante del suo ministero nella fondazione Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiesto le dimissioni della rappresentante del suo ministero nel consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, Tamara Gregoretti, per l’ammissione della Russia alla prestigiosa 61esima Esposizione internazionale dell’Arte. A partire dal 2022 il paese era stato escluso per via dell’invasione dell’Ucraina. In una nota il ministro si è lamentato che Gregoretti non avesse informato il ministero della possibile presenza della Russia, né del suo voto favorevole alla decisione di non escluderla: in tal modo è «venuto meno il rapporto di fiducia», secondo una nota del ministero. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo proprio non ce la vuole la Russia alla Biennale

Articoli correlati

Russia alla Biennale, Giuli contro Buttafuoco: “Il governo non voleva”“La partecipazione della Federazione Russa alla 61/a Esposizione internazionale d’arte di Venezia è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione...

Leggi anche: Alla Biennale Arte 2026 ci sarà anche la Russia

Altri aggiornamenti su Il governo proprio non ce la vuole la...

Temi più discussi: Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e crisi in Medio Oriente: le Comunicazioni del Presidente Meloni al Senato; Biennale di Venezia, 22 ministri europei scrivono: Stop alla partecipazione della Russia. E la Ue minaccia il taglio dei fondi; Perché Cina e Russia non aiutano l’Iran? - Appunti; QUANDO IL CREMLINO SCOPRE LO STATO DI DIRITTO.

Se va tutto bene è merito del governo. Se va tutto male è colpa di ButtafuocoRaffinata strategia sui russi alla Biennale di Venezia: riconoscere l’autonomia del presidente (come siamo liberali) e dirsi in disaccordo (come siamo ... huffingtonpost.it

Giuli contro Buttafuoco: Il governo non voleva la Russia alla BiennaleDopo l’intervista a Repubblica del presidente della Fondazione, la nota del ministero: Decisione presa in totale autonomia ... repubblica.it

Biennale, Mollicone contro Buttafuoco: “Sbagliato aprire a Russia e Iran, ora ci ripensi” x.com

Russia alla Biennale: si condanna la guerra ma non si censura la cultura. Venezia resti spazio di libertà. La guerra in Ucraina va condannata senza ambiguità e l’aggressione russa è un fatto gravissimo. Ma altra cosa è cancellare una cultura o trasformare un - facebook.com facebook