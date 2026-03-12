Il governo cinese ha approvato una legge che mira a rafforzare la cultura e l’identità dell’etnia maggioritaria, introducendo restrizioni sui diritti di altre comunità etniche. La normativa, che si concentra sulla promozione dell’identità culturale, rende più difficile per le minoranze esercitare determinate libertà. La legge è stata annunciata come parte di una strategia di unificazione nazionale.

La Cina riconosce 55 gruppi etnici minoritari sul suo territorio, i cui membri costituiscono complessivamente circa il 9 per cento della popolazione. Teoricamente il loro diritto all’uso della propria lingua nativa e a un certo grado di autonomia amministrativa sono garantiti dalla legge e dalla Costituzione. Sotto il governo di Xi Jinping, segretario del Partito Comunista Cinese dal 2012 e presidente dal 2013, queste prescrizioni sono state spesso disattese in favore dell’assimilazione all’etnia han. La misura più significativa della legge è quella che impone l’uso del cinese mandarino come lingua primaria nella scuola dell’obbligo. Finora... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il governo cinese prova a rendere il paese ancora più uniforme

