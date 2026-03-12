La stella di Golden State continuerà a riposare almeno altri dieci giorni per un problema al ginocchio destro. La condizione è una sindrome femoro-rotulea che impedisce a Curry di allenarsi e di scendere in campo. La squadra ha comunicato il prolungamento dello stop, senza indicare una data precisa di rientro. La situazione riguarda esclusivamente l’atleta e la sua condizione fisica.

Per rivedere Steph Curry in campo bisognerà aspettare ancora. Golden State ha rivalutato il giocatore, alle prese con una sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro, spiegando che "continua a fare buoni progressi, ma verrà rivalutato fra dieci giorni". Gli allenamenti individuali proseguono e i carichi di lavoro aumenteranno progressivamente, ma ci vorrà ancora del tempo. Senza di lui, che ha giocato l'ultima partita contro i Pistons il 31 gennaio, i Warriors hanno perso 10 gare su 15 e si trovano al momento noni con 32 vinte e 33 perse. Evitare i playin è praticamente impossibile, ma Curry, 27.3 punti di medi in stagione, sta comunque lavorando tanto per rientrare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ginocchio di Curry non guarisce, almeno altri 10 giorni di stop

Articoli correlati

Udinese, si ferma Zaniolo: intervento al ginocchio e stop di almeno un paio di settimane. Le ultimePiccolo intervento al ginocchio per Nicolò Zaniolo, che sarà costretto a fermarsi per almeno un paio di settimane.

Shutdown parziale in Usa durerà almeno altri due giorni(Adnkronos) – Lo shutdown parziale del governo federale americano, iniziato ieri mattina, potrebbe proseguire almeno fino a martedì.

Contenuti utili per approfondire Il ginocchio di Curry non guarisce...

Temi più discussi: Warriors, Stephen Curry out altri 10 giorni; NBA, Tyrese Maxey si fa male alla mano e Philadelphia trema: gli infortunati; Tutta la Serie A Enilive su DAZN, costi e come abbonarsi; Report: la stella dei Warriors Stephen Curry salterà almeno altre cinque partite.

Warriors: il rientro di Stephen Curry viene ancora rinviatoSono passati i fatidici dieci giorni e Steph Curry ha affrontato oggi l'ennesimo snervante esame per certificare il suo ritorno in campo. Il risultato non è dei migliori: il playmaker ... pianetabasket.com

Golden State Warriors, il rientro in campo di Steph Curry potrebbe non essere così vicinoSteph Curry ha saltato le ultime 10 partite per un problema al ginocchio, e in queste gare i Golden State Warriors hanno collezionato appena 4 vittorie e ben 6 sconfitte. Ma il ... pianetabasket.com

Polpette di pollo al curry, facili da preparare, saporite e profumate grazie al curry che dona un sapore forte e deciso alla carne di pollo. - facebook.com facebook