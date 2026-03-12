Il giallo del trenino giallo Una settimana senza risposte

La ferrovia Termini-Centocelle è ferma dall'incidente fra due convogli avvenuto il 4 marzo scorso. Nessuna navetta sostitutiva, solo un cartello e il solito bus. Voci dalla Casilina Sono le dieci e mezza di martedì mattina. Non certo un momento di grande affluenza per i mezzi pubblici. Eppure la fermata del bus su via Casilina incrocio Filarete, a Torpignattara, è parecchio affollata: c'è un capannello di persone che si chiede come fare a raggiungere Termini, ora che non c'è più "il trenino giallo". Di giallo è rimasto solo un cartello, come nella canzone di De André. Questo però non saluta nessuna Bocca di Rosa, ma dice: "ATTENZIONE ferrovia Termini-Centocelle chiusa sull'intera linea, in alternativa utilizzare la linea BUS 105".