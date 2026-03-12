Il gelato inclusivo L’autonomia lavorativa tra coni e coppette

Un’associazione ha lanciato Cuor di Gelato, un progetto di gelato artigianale pensato per essere inclusivo. Si tratta di un’idea che punta a promuovere l’autonomia lavorativa, coinvolgendo persone con diverse abilità. Il prodotto, descritto come gustoso e originale, rappresenta un esempio di iniziativa dedicata a favorire l’integrazione attraverso il settore del gelato.

Dall’associazione Voglio la Luna, ha preso vita Cuor di Gelato, il primo progetto di gelato artigianale a scopo inclusivo, buonissimo, anzi spaziale. Voglio la Luna è un’associazione di Limbiate che opera dal 1997 nel territorio per favorire percorsi di integrazione sociale per le persone con disabilità e fragilità. Nasce nella neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Corberi di Limbiate, dall’idea del dottor Guido Cattabeni, all’epoca direttore dell’istituto e fondatore dell’associazione con Claudio Santato, oggi presidente. Nel 2024 è diventata impresa sociale. Fra centro socio educativo e laboratori accoglie 53 persone con disabilità e autismo, tra formazione e progetti di autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

