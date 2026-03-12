Il garage milanese trasformato in ufficio dello spaccio | la scrivania la cassaforte con la coca e una penna-pistola

La polizia ha arrestato un uomo di 39 anni, italiano: insieme alla penna trasformata in pistola artigianale trovate anche 10 cartucce calibro 22 e un bossolo Un garage trasformato in una centrale della droga. Con hashish e cocaina custoditi all'interno di una cassetta di sicurezza e un tavolino al centro che fungeva da scrivania dove, con tutta probabilità, la sostanza veniva confezionata. A fare la scoperta sono stati i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Porta Genova che hanno arrestato un uomo italiano di 39 anni tra via Carlo Marx e via Fratelli Zoia. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.