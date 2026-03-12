Il Gal cerca forze nuove | Collaborare ai progetti

Il Gal MontagnAppennino ha pubblicato un avviso per la creazione di un elenco di persone interessate a collaborare ai progetti dell'ente. L'obiettivo è coinvolgere nuove forze e ampliare le competenze disponibili per le iniziative in corso. La richiesta è rivolta a soggetti che vogliano contribuire con le proprie competenze e idee. La procedura rimarrà aperta fino a una data stabilita.

Il Gal MontagnAppennino ha pubblicato un avviso per la costituzione di una sorta di albo dei fornitori di idee e fattibilità dei progetti collegati, definito come albo di figure professionali disponibili a collaborare con l'associazione nelle progettualità in corso e nelle future attività di implementazione e gestione dei progetti, con la finalità di contribuire a promuovere l' occupazione, la crescita, la parità di genere, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali. Come si legge si tratta di un'offerta particolarmente stimolante e con una progettualità di ampio respiro. Anche una formazione di Project manager potrebbe essere d'aiuto.