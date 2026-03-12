Il futuro delle Orobie dipende da chi le rispetta e le vive in silenzio, come un alpinista che si sveglia all’alba per scalare le vette o un pittore che cattura il silenzio delle montagne. Sono persone che si avvicinano alle montagne senza rumore, apprezzandone la bellezza autentica e lasciando che il loro rispetto parli da sé.

Inseguire l’alba risalendo la montagna di notte e godersi la vista dalla cima. Quello che era nato come una rivincita sulla claustrofobia da lockdown si è trasformato, sei anni dopo, in un progetto che conta al suo attivo più di 80 albe conquistate e immortalate. È il progetto di Maurizio Agazzi, alpinista bergamasco, classe 1970, partito nel 2020 per un viaggio all’inseguimento dell’alba tra le vette delle Alpi Orobie, che ha tenuto tantissime persone incollate ai social la domenica mattina in attesa di un suo nuovo scatto di un’alba mozzafiato. «Io in montagna ho sempre cercato il silenzio, la pace, la possibilità di staccare la spina della continua corsa che è la nostra quotidianità», racconta Agazzi, che si era trovato disorientato dall’improvviso assalto alla montagna post-covid. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il futuro delle Orobie è di chi sa rispettarle (in silenzio)

