il futuro del libano non arriva mai

Il promontorio di Rosh HaNikra si trova tra Israele e Libano ed è il punto di confine tra i due paesi. Quando si parla di relazioni future tra Israele e Libano, si fa riferimento principalmente al valico di frontiera che collega le due nazioni. Attualmente, questa zona rappresenta un confine aperto a tensioni e incertezze. La situazione rimane caratterizzata da un equilibrio precario che coinvolge le autorità di entrambe le parti.

Hezbollah ha attaccato Israele su ordine di Teheran. Il rapporto del gruppo con il regime è quello di un figlio ben cresciuto e istruito dai genitori per sopravvivere da solo e non è detto che le due guerre simbiotiche (In Iran e in Libano) finiscano insieme. Beirut vuole un cambiamento, ma rimane attaccata a una paura: una guerra regionale è sempre meglio di una guerra civile Il promontorio di Rosh HaNikra è il punto di congiunzione fra Israele e Libano. Quando gli israeliani pensano a un futuro in cui i rapporti con il Libano saranno diversi, immaginano il valico sul promontorio aperto. Affinché il valico apra e Rosh HaNikra cominci a unire i due paesi anziché a dividerli, Hezbollah, il Partito di Dio, deve sparire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

“Per un Libano democratico e sovrano”: in Senato la conferenza stampa sul futuro del PaeseSi è svolta a Palazzo Madama, presso la Sala “Caduti di Nassirya”, la conferenza stampa “Per un Libano democratico e sovrano”.

