Il progetto di riqualificazione del Parco del Girfalco prevede interventi per modificare l’area e migliorare gli spazi pubblici. La proposta è stata presentata alle autorità locali e ai cittadini, che sono stati invitati a esprimere le proprie opinioni. La questione riguarda la possibilità che i lavori possano cambiare l’aspetto e la funzione storica del parco, considerato un simbolo della città.

Informare la cittadinanza sul progetto di riqualificazione del Parco del Girfalco e discutere le possibili conseguenze sull’identità del luogo. Questo lo scopo con cui sabato scorso si è tenuto l’incontro all’Hotel Astoria, organizzato dal Coordinamento Ambientalista di Fermo (che riunisce Italia Nostra sezione Fermano, Legambiente circolo Terramare, Lipu Fermo e Demos) al termine del quale è stata chiesta la sospensione del progetto esecutivo. "Perché – dicono – il Girfalco non è solo un parco: è l’anima di Fermo che oggi trema davanti a un progetto che rischia di stravolgerne l’identità". L’assemblea ha fatto seguito alle numerose... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro del Girfalco: "È l’anima di Fermo. Progetto che rischia di stravolgerne l’identità"

