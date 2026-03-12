Il femminicidio di Daniela la parrocchia di Mili in preghiera | a Larderia ricordano la donna assistere l' anziana mamma

A Mili, la parrocchia di San Paolino si raccoglie in preghiera per Daniela Zinnanti, uccisa in un femminicidio. A Larderia superiore, molte persone ricordano il suo impegno e la sua presenza. La comunità si stringe attorno alla famiglia dell’anziana madre di Daniela, ancora sconvolta dall’accaduto. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti, che si sono radunati per onorare la memoria della donna.

A Mili la comunità della parrocchia San Paolino è in preghiera, a Larderia superiore ricordano in molti l'impegno di Daniela Zinnanti. La donna uccisa dall'ex compagno nella sua casa di via Lombardia veniva spesso nella frazione (la famiglia Zinnanti è originaria del piccolo paese collinare) per.

