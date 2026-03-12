Il fascino del disegno d’autore

Il disegno d’autore ha avuto un ruolo importante fin dal Rinascimento, attirando l’attenzione di artisti e collezionisti. Questo tipo di arte si distingue per la cura e la precisione con cui vengono realizzate le opere, spesso riflettendo le tecniche e le idee degli artisti dell’epoca. La sua rilevanza si è mantenuta nel tempo, continuando a essere oggetto di studi e collezioni.

di Nicoletta Barberini Mengoli Già nel Rinascimento il disegno d'autore era particolarmente interessante. Esso infatti poteva rappresentare uno schizzo preparatorio ad un'opera importante e di grandi dimensioni. Per Leonardo da Vinci il disegno era uno strumento di ricerca, di studio, una fonte di attenzione sia alla natura che alle conoscenze del tempo. Esso rappresenta un momento in cui l'artista libera la mano sul foglio secondo la propria ispirazione e non secondo linee precise e più contenute. Data l'importanza che se ne deduce, i collezionisti di disegni sono aumentati e soprattutto sono cresciuti gli studiosi di questo settore.

