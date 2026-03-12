Chanel Totti ha parlato del divorzio dei suoi genitori durante un’intervista, spiegando che non è facile leggere certe cose quando si conosce la versione dei fatti. La giovane ha fatto queste dichiarazioni in un’intervista rilasciata al podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, in cui si è anche raccontata insieme a Filippo Laurino, protagonisti della nuova stagione di Pechino Express, al via oggi in prima serata su Sky e in streaming su Now.

Chanel Totti e Filippo Laurino, protagonisti della nuova stagione di Pechino Express al via oggi 12 marzo in prima serata su Sky e in streaming su Now, si sono raccontati a “Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan. Chanel ha rivelato: “La prima notte mi ero un po’ pentita di aver accettato. Non c’erano le videocamere, ma ero molto scossa e ha subito tutto Filippo. Poi, io ho scoperto là che avremmo dovuto procurarci il cibo da soli. Non lo sapevo, e anche quello è stato un tema difficile da affrontare”. Essendo figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel ha vissuto sotto le luci della grande esposizione mediatica, subendone anche la pressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il divorzio mediatico dei miei genitori? Non è facile né semplice legger certe cose, quando sai la reale versione dei fatti”: parla Chanel Totti – IL VIDEO

