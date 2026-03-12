Valeria è stata citata a giudizio nel procedimento relativo al delitto Paganelli, accusata di aver minacciato e percosso Manuela. Durante l’udienza, sono state riportate frasi come “Ti ammazzo, ti levo la luce dagli occhi” e “Ti strappo tutti i capelli”. La vicenda si svolge a Rimini e riguarda un episodio in cui sono state contestate minacce e violenza fisica.

Rimini, 12 marzo 2026 – "Ti ammazzo, ti levo la luce dagli occhi". E ancora: "Ti strappo tutti i capelli (.) e adesso vai pure a querelarmi che questo è l'antipasto". Avrebbe avuto inizio così la lite davanti ad alcuni operatori Rai tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, rispettivamente moglie ed ex amante di Louis Dassilva, il 35enne oggi imputato per l' omicidio di Pierina Paganelli. Una lite avvenuta a inizio luglio 2024 a pochi giorni dall'arresto di Louis e per cui ieri è infine arrivato il decreto di citazione a giudizio per Valeria Bartolucci, indagata per minacce aggravate, diffamazione e percosse nei confronti di Manuela.

© Ilrestodelcarlino.it - Il delitto Paganelli, Valeria citata a giudizio per minacce e percosse a Manuela. “Ti levo la luce dagli occhi”

"A Valeria Bartolucci intimidazioni dal consulente di Manuela": processo Paganelli, cosa sta succedendo in aula

Pierina Paganelli, interrogatorio-fiume per Manuela: il regalo a Dassilva dopo il delitto, le confidenze all'amica

