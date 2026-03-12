Il DCU si espande | Aaron Pierre porterà la sua Lanterna Verde nel sequel di Superman dal titolo Man of Tomorrow

Nel sequel di Superman intitolato “Man of Tomorrow”, Aaron Pierre interpreterà un personaggio legato alla Lanterna Verde. Questa scelta si inserisce nel quadro del nuovo universo cinematografico DC, diretto da James Gunn, che sta iniziando a delineare una narrazione più collegata tra i vari film. La presenza di Pierre conferma l’intenzione di ampliare le storie e i personaggi all’interno di questa nuova fase.

Il nuovo universo cinematografico DC di James Gunn inizia a mostrare la sua natura interconnessa. Il the Hollywood Reporter ha affermato che Aaron Pierre, già scelto per interpretare l’eroe John Stewart nella serie HBO Lanterns, si è ufficialmente unito al cast di Man of Tomorrow, l’atteso sequel del film Superman del 2025. Scritto e diretto dallo stesso Gunn, il film entrerà in produzione ad aprile presso gli studi di Atlanta. La trama vedrà il ritorno di David Corenswet nel ruolo di Superman e di Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor: i due storici rivali saranno costretti a un’improbabile alleanza per contrastare la minaccia aliena di Brainiac, interpretato dall’attore tedesco Lars Eidinger. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

