Il coordinamento dei rettori ha chiarito che al momento non esiste alcuna proposta di fusione tra le università marchigiane. In risposta alle speculazioni circolate, gli esponenti istituzionali hanno ribadito che non ci sono piani in atto per unire le singole istituzioni accademiche della regione. La comunicazione è arrivata dopo le voci di possibili riorganizzazioni nel sistema universitario locale.

"Non c’è nessuna ipotesi di fondere le Università marchigiane ". L’onda delle congetture e delle polemiche ormai si è scatenata e solo il tempo dirà se fosse una boutade o si trattasse di una proposta seria, quella di accorpare tutti gli atenei marchigiani in uno, lanciata da figure di spicco degli atenei di Ancona e Macerata. Rimane il fatto che qualcuno il sasso nello stagno l’ha gettato, per cui la CRUM (Coordinamento dei Rettori delle Università Marchigiane) si trova costretta a smentire con chiarezza "che vi sia, o vi sia mai stata, qualunque ipotesi di fusione tra le università della regione: il tema non è nei programmi, né all’ordine del giorno del Coordinamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il coordinamento dei rettori: "Nessuna ipotesi di fondere le singole istituzioni"

