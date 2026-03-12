Il commosso addio a Giacomo gentiluomo e anima del cinema Auditorium

Oggi il cinema Auditorium perde uno dei suoi volontari più stimati, Giacomo, che ha dedicato decenni del suo tempo alla gestione e alla cura della sala. La sua presenza è stata una costante per gli spettatori e il personale, sempre pronto ad aiutare e a condividere la passione per il cinema. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi in questo momento di lutto.

“Oggi ci ha lasciato il nostro caro Giacomo, per decenni instancabile volontario e responsabile del nostro cinema. Se il nostro Cinema Auditorium è quello che è, lo dobbiamo anche a lui. Grazie per tutto quello che hai fatto”. Poche righe dettate dal cuore per tributare un grazie sincero a un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Addio a Giacomo Martini, l'amico del cinema

