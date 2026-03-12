Il comandante italiano a Erbil | Stanchi ma il morale è alto Tajani al Senato | Attacco inaccettabile verifiche sulla dinamica

Il comandante italiano a Erbil ha riferito che le truppe sono stanche ma mantengono un morale elevato dopo l’attacco. Il drone ha colpito una base causando danni a infrastrutture e materiali, senza provocare vittime tra i soldati. Il ministro degli Esteri ha annunciato che sono in corso verifiche sulla dinamica dell’incidente. Nessun ferito è stato segnalato tra le forze presenti.

"Il drone ha impattato all'interno della base provocando danni ad infrastrutture e materiali al momento non quantificabili, mentre non ci sono stati danni alle persone. Dal momento dell'incidente il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il capo di stato maggiore, Luciano Portolano, sono stati in costante contatto e manifestano vicinanza a tutti gli uomini e donne del contingente", così il comandante del contingente italiano nella base di Erbil, Stefano Pizzotti, comandante dell'Italian National Contingent Command Lande nell'ambito dell'operazione "Prima Parthica". "Siamo stanchi ma il morale resto alto. Il personale è addestrato per affrontare anche queste situazioni, tenendo in considerazione che la sicurezza del personale rimane la massima priorità", ha aggiunto Pizzotti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

