Il comandante della base italiana a Erbil | Siamo ancora nei bunker ma il morale è alto

Il comandante della base italiana a Erbil ha riferito che il personale si trova ancora nei bunker a causa della situazione di emergenza, ma ha aggiunto che il morale tra i militari rimane elevato. Ieri sera, i soldati erano all’interno della base di Camp Singara, che si trovava già in stato di preallarme per la crisi in corso, e alle otto di sera si trovavano ancora in quella condizione.

Non è chiaro se l'attacco forse rivolto al contingente italiano o ad altri Paesi presenti con propri uomini nello stesso comprensorio L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Ieri sera "eravamo all'interno della base italiana, la base di Camp Singara, che già era in condizioni di preallarme per la crisi in atto e, verso le 8.30 locali, è stato attivato l'allarme della coalizione per una minaccia aerea. 🔗 Leggi su Today.it

