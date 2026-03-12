Il colore dei suoni | a Salerno il concerto di Joe Chiariello
Il 13 marzo alle 21, il Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno accoglie nuovamente la rassegna musicale
Il Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno ospita il 13 marzo alle ore 21 la ripresa della rassegna musicale "Il colore dei suoni". La direzione artistica del ciclo di concerti è affidata a Giuseppe Zinicola, con la collaborazione di Franco Tiano. Il concertoAd esibirsi il Joe Chiariello trio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
