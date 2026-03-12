Il cioccolatino di Pandino è medaglia di bronzo all’Oscar della cioccolateria | E adesso l’uovo di Pasqua speciale
Un cioccolatino prodotto a Pandino, in provincia di Cremona, ha ricevuto la medaglia di bronzo all’Oscar della cioccolateria, riconoscimento internazionale dedicato alle eccellenze nel settore. La premiazione si è svolta di recente, e il riconoscimento è stato attribuito per la qualità del prodotto. Ora gli operatori del settore si preparano a realizzare un uovo di Pasqua speciale.
Pandino (Cremona), 12 marzo 2026 – Un cioccolatino cremasco premiato con la medaglia di bronzo a quello che si può definire il premio Oscar della cioccolateria. Lo hanno vinto Emanuele Alchieri e sua moglie Federica, titolari della pasticceria ‘Castello’ nel concorso organizzato a Maglie (in provincia di Lecce), la kermesse più importante d’Italia e una delle più prestigiose a livello europeo. “È il terzo anno che partecipiamo al concorso – conferma Federica Alchieri –. Il primo anno non siamo stati scelti, lo scorso anno siamo stati selezionati ma non abbiamo vinto alcun premio e quest’anno, invece, siamo arrivati sul podio. Cosa avete presentato? “Un cioccolatino ripieno con cocco, nocciola e mandarino”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
