Un cioccolatino prodotto a Pandino, in provincia di Cremona, ha ricevuto la medaglia di bronzo all’Oscar della cioccolateria, riconoscimento internazionale dedicato alle eccellenze nel settore. La premiazione si è svolta di recente, e il riconoscimento è stato attribuito per la qualità del prodotto. Ora gli operatori del settore si preparano a realizzare un uovo di Pasqua speciale.

Pandino (Cremona), 12 marzo 2026 – Un cioccolatino cremasco premiato con la medaglia di bronzo a quello che si può definire il premio Oscar della cioccolateria. Lo hanno vinto Emanuele Alchieri e sua moglie Federica, titolari della pasticceria ‘Castello’ nel concorso organizzato a Maglie (in provincia di Lecce), la kermesse più importante d’Italia e una delle più prestigiose a livello europeo. “È il terzo anno che partecipiamo al concorso – conferma Federica Alchieri –. Il primo anno non siamo stati scelti, lo scorso anno siamo stati selezionati ma non abbiamo vinto alcun premio e quest’anno, invece, siamo arrivati sul podio. Cosa avete presentato? “Un cioccolatino ripieno con cocco, nocciola e mandarino”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cioccolatino di Pandino è medaglia di bronzo all’Oscar della cioccolateria: “E adesso l’uovo di Pasqua speciale”

Articoli correlati

Vuoi l’uovo di Pasqua Kinder di Harry Potter? Ecco il trucco per scoprirlo al primo colpoL’avvicinarsi delle festività pasquali accende ogni anno l’entusiasmo dei collezionisti e degli appassionati di cultura pop.

Leggi anche: Juve, un top a zero nell'uovo di Pasqua? Continua la caccia a Bernardo Silva e Goretzka

Altri aggiornamenti su Oscar della

Argomenti discussi: Il cioccolatino di Pandino è medaglia di bronzo all’Oscar della cioccolateria: E adesso l’uovo di Pasqua speciale; Pandino - Cioccolato da Oscar.