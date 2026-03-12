Una recente osservazione di una supernova ha confermato l’esistenza di una magnetar, una stella di neutroni con un intenso campo magnetico. Gli astronomi hanno analizzato un particolare “cinguettio” proveniente dalla esplosione, che ha fornito nuovi dati sulla natura di questi oggetti. La scoperta aiuta a comprendere meglio le caratteristiche delle supernovae e delle stelle di neutroni.

Per decenni gli astronomi hanno utilizzato le supernovae come veri e propri fari cosmici per studiare l’universo e mettere alla prova le leggi della fisica. Tuttavia, durante l’analisi di una particolare esplosione stellare, il giovane ricercatore Joseph Farah ha individuato qualcosa di completamente inatteso. Mentre studiava i dati di una supernova estremamente luminosa, ha notato un segnale insolito nella sua luminosità. L’andamento ricordava una sorta di “cinguettio-chirp””: una sequenza di variazioni luminose che acceleravano nel tempo. La scoperta riguarda una supernova superluminosa chiamata SN 2024afav ed è stata descritta in uno studio accettato dalla rivista scientifica Nature. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Il “cinguettio” di una supernova conferma la teoria delle magnetar

