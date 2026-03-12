Lorenzo racconta che sua nonna ha preparato un ragù, una ricetta tradizionale e semplice, e desidera condividerla con i compagni di classe. Viene spiegato che si usano verdure come sedano, cipolla e carote per la preparazione. Il cibo viene presentato come un momento di condivisione tra persone, con le tavole che si riempiono di nuovi sapori.

"Mia nonna oggi ha fatto il ragù – ci dice Lorenzo – una ricetta semplice ma anche antica e buonissima e voglio condividerla con la classe!" "Si prendono le verdure: sedano, cipolla e carote. Poi la carne macinata, sia di bovino che un pezzettino di carne di maiale, il concentrato di pomodoro, sale e olio. Si prende un tegame a fondo alto e si fanno soffriggere le verdure tritate. Poi si aggiunge la carne e si fa cuocere bene, mescolando con pazienza, e si fa sfumare con un bicchiere di vino rosso. Quando il vino è evaporato, si mette il pomodoro e si fa bollire tutto per tre ore, piano piano. Infine si cuociono gli spaghetti in acqua bollente e si condiscono con il sugo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cibo diventa condivisione. Le tavole ricche di nuovi sapori

Articoli correlati

Leggi anche: Cibo e condivisione. No alla mensa dei poveri ora il modello è quello del ristorante per tutti

Santo Stefano, il giorno degli avanzi diventa tradizione anche sulle tavole regginePer contrastare lo spreco in un periodo in cui le tasche degli italiani sono più leggere, anche quest’anno l’84% delle famiglie italiane porterà in...

Contenuti e approfondimenti su cibo diventa

Temi più discussi: Altro che formule ed etichette, la cucina è una forma di organizzazione del mondo; NaturaSì a Fa’ La Cosa Giusta a Milano; Serve conoscere per rispettare l’altro; Iftar Condiviso: Un banchetto per l’incontro @ Jigeenyi.

La tradizione culinaria nel progetto Antichi Sapori: quando il cibo diventa condivisioneUn’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra la Fidapa di Calascibetta, il Centro Anziani comunale e l’Azione Cattolica di Enna. vivienna.it

Il ’rito’ dello stare a tavola. Non solo cibo, ma condivisioneRitrovarsi insieme per mangiare è un momento di unione. In famiglia ma anche fra amici. SCUOLA MEDIA ’MADONNA DELLE GRAZIE’ - GROSSETO. msn.com

Tv2000. . La commovente storia di Vincenzo, che ha trasformato la sua esperienza in #carcere in opportunità per altri ragazzi: a Roma, nella pizzeria Santa Rita, il cibo diventa strumento di rinascita. Formazione, lavoro e fiducia diventano ingredienti fondamen - facebook.com facebook

Da Milano a Seoul per scoprire il foodtainment: il cibo diventa puro intrattenimento. E' uno dei trend su cui accende i riflettori Marialuisa Pezzali nella prossima puntata di Essere e Avere, domenica alle 22 e 05 su Radio 24. x.com