Il chitarrista Flavio Cucchi suona per la memoria di Marco Borghini a Musicaverde

Il chitarrista Flavio Cucchi si esibirà il 14 marzo alle 17:30 a Musicaverde in ricordo del Maestro Marco Borghini, scomparso lo scorso dicembre. Borghini, direttore dell’Accademia di Musica Stefano Strata per oltre 16 anni, sarà ricordato durante il sesto e penultimo concerto della rassegna. L’evento si svolgerà nel contesto della manifestazione musicale dedicata alla memoria del musicista.

Definito dalla critica come uno dei più noti e ammirati chitarristi italiani, Flavio Cucchi ha tenuto centinaia di recital in America, Europa, Asia e Australia partecipando a trasmissioni radiotelevisive delle più importanti emittenti del mondo. Molti compositori gli hanno dedicato le loro musiche, come il grande pianista Chick Corea. Ha tenuto la cattedra di chitarra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, diplomando più di 40 allievi, e numerose Masterclass in USA, Messico, Itala, Spagna, Russia, Svezia, Cina, Giappone, Singapore, Tailandia, Malesia. Ha pubblicato 15 CD, un DVD e numerosi album disponibili su tutte le piattaforme digitali (Spotify, ITunes, Amazon). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

