Il caso dei due sindaci di destra che convolano a nozze | Siamo per la famiglia tradizionale

Due sindaci di destra, uno di Fratelli d’Italia e l’altro della Lega, stanno per sposarsi civilmente il 27 giugno. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, e Loris Bazzo, sindaco di Carlino, sono i protagonisti di questa unione. Entrambi hanno dichiarato di sostenere la famiglia tradizionale. La notizia ha suscitato attenzione nella regione.

Un meloniano e un leghista: è una storia d’amore. Sono Alessandro Basso ( Fratelli d’Italia ) e il Loris Bazzo ( Lega ), rispettivamente sindaco di Pordenone e di Carlino (Udine), i due uomini che si uniranno civilmente il prossimo 27 giugno. La loro unione civile, permessa grazie a una legge passata dieci anni fa (per la quale entrambi i partiti erano assolutamente contro), avverrà comunque ricordando che i due sono a favore della famiglia tradizionale. E non solo: sostengono, tra le altre cose, che “la destra è più avanti in termini di diritti”. I due sindaci di destra che convolano a nozze sono “Per la famiglia tradizionale”. Un’unione da record, intanto, poiché potrebbe trattarsi della prima unione civile omosessuale tra primi cittadini in Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

